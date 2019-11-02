للمرة الأولى في تاريخه.. الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 23 تريليون دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تجاوز الدين الحكومي الأميركي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة، الذي نشرته أمس الجمعة، أن هذا الرقم يشمل الدين العام بحجم 17 تريليون دولار، وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدين الحكومي ازداد بنسبة 16% منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية في يناير 2017، حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.

وتجاوز الدين الأمريكي مستوى 22 تريليون دولار للمرة الأولى قبل 10 أشهر.

ومن شأن مستوى الديون هذا أن يتسبب بزيادة تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وإثقال الميزانية. وخلال العام 2019 المالي، خصصت الحكومة 376 مليار دولار لدفع أسعار الفائدة على الديون، علماً بأن عجز الميزانية الأميركية بلغ 984 مليار دولار في 2019.