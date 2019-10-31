"داعش" يؤكد مقتل زعيمه البغدادي.. ويعين خلفاً له

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم، مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، ومقتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر.

وجاء هذا بحسب وكالة التنظيم الرسمية "أعماق" التي أكدت مقتل البغدادي ومقتل أبو الحسن المهاجر.

من جانب آخر عين التنظيم خليفة للبغدادي، حيث أعلن أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له.

كما أعلن أبي حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم خلفا للمهاجر.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أعلن، الاثنين الماضي، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبوبكر البغدادي، بعد هروبه إلى نفق مسدود، إثر غارة قادتها القوات الأميركية، خلال ليل الأحد، في سورية.