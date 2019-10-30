يفقد بصره بسبب هاتفه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض رجلاً من مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، لجلطة في العين اثر استخدامه لهاتفه الذكي لفترة طويلة في الظلام قبل النوم.

وأصيب الرجل بانسداد الشريان المركزي لشبكة العين، حيث فقد الإبصار في إحدى عينيه.

وأوضح الأطباء أن هذه الحالة، المعروفة باسم "جلطة العين" تحدث بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكة العين.

وقال الطبيب المعالج للرجل أن سبب إصابته بالعمى، كان على الأرجح الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطا مبالغة على الرؤية لديه.

لكن الأطباء في الولايات المتحدة شككوا في تشخيص الحالة قائلين إن "جلطة العين" تحدث عادة لدى كبار السن الذين يعانون من مشكلات في القلب، وقالوا إنه من المحتمل أن يكون المريض أصيب بالصداع النصفي العيني أو كما تعرف بالشقيقة الشبكية، وهو فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين.

لكن المريض أكد للأطباء بأن لديه عادة اللعب بالهاتف في الظلام في وقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة، وأنه كان يستخدم عينه اليمنى في غالبية الأوقات للنظر في هاتفه.