تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

شهدت قرية تايلاندية واقعة مؤثرة ، حيث عادت سيّدة تايلاندية في الـ70 من عمرها بأعجوبة إلى حياة وذلك قبل لحظات من حرق جثّتها نتيجة الاعتقاد الخاطئ بأنّها قد فارقت الحياة حيث كانت تعاني من تورم في الغدة الدرقية .

وكشفت صحف محلية ، أنّ زوج السيّدة المسنّة أنقذ حياتها بعد أن لاحظ أنّها ما زالت تتنفس ، وذلك اثناء غسل وجهها بقطعة قماش رطبة، إلا أنّه قبل أن يتم البدء في حرق جثّة المسنة مباشرة، قال زوجها إنّه لاحظ أنّها ما زالت تتنفس، واتصل بالنجدة على الفور، حيث تمكن المسعفون من إنعاشها، وأعلنوا أنّها ما زالت على قيد الحياة.

وكانت نُقلت المسنة فينيج سوباجورن، إلى معبد محلّي في تايلاند من أجل إقامة جنازة بوذية لها، وظلّت في نعش بارد لمدّة 3 أيام ، قبل أن يتبين أنها مازالت حية.