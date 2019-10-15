5 سجائر يوميا تعادل أضرار تدخين علبة كاملة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت مجلة Lancet للطب التنفسي دراسة تحذر من تدخين عدد قليل من السجائر يومياً مشيرة الى ان ذلك يسبب تلفاً في الرئة بنفس القدر الذي يسببه تدخين عبوة كاملة من السجائر.

وأشارت الدراسة إلى أن تدخين أقل من خمس سجائر يومياً يعطي نفس آثار تدخين عبوة كاملة.

ودرست الدراسة عادات التدخين وآثاره ضمن أكثر من 25000 أمريكي تتراوح أعمارهم بين 17 و93 عاماً، في البداية، أخبر كل شخص الباحثين عن كمية السجائر التي يدخنونها وتاريخ بدايتهم في التدخين، بالإضافة إلى معلومات عامة عن صحتهم ونمط حياتهم، ثم يخضعون لاختبار قياس التنفس، الذي يقيم وظيفة الرئة عن طريق قياس كمية الهواء التي يمكن زفيرها في الثانية، وكذلك مقدار الهواء الذي يمكن أن تخرجه الرئتان بشكل إجمالي بعد التنفس العميق، ثم بعد ذلك يقوم الباحثين بتتبع المشاركين لمدة تصل إلى 20 عاماً، وخلال هذه الفترة، تم إجراء اختبار قياس التنفس مرتين على الأقل لتقييم التغيرات في صحة الرئة.