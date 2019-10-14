حادثة مرعبة.. "ميّت" يعود إلى منزله بعد دفنه!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عاد رجل من سكان مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا إلى منزله بعد مراسم جنازته ودفنه، وذلك بعد حادثٍ مروري تسبّب بمقتل رجل كان يقود دراجة نارية من دون وثائق إثبات الشخصية.

وأصبح من الصعب التعرّف إلى الرجل بسبب التشوّهات الكبيرة التي لحقت بجسمه، ما اضطر رجال الشرطة إلى التعرف إلى هويته من رقم الدراجة النارية المسجلة لدى شرطة المرور.

وتمّ تسليم جثّته المشوّهة إلى أقاربه الذين الذين لم يكتشفوا أنّه ليس قريبهم ، وبعد 7 ساعات على انتهاء مراسم الدفن عاد عامل البناء سونارتو إلى البيت. ويقول إنّه علم بموته من زملائه في العمل.

وقال: قبل 3 أشهر اقترض مبلغاً من المال من رجل يدعى واريم واعطاه الدراجة النارية كرهينة، ويبدو أنّه هو الذي توفي في الحادث .