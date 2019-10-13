هل فعلا "رجيم" الماء والليمون يقضي على 16 كلغ في الشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت اختصاصية التغذية المصرية منى إبراهيم في حديث تلفزيوني: "ان مشروب الماء الليمون يتميز بفوائد عدة للصحة بصفة عامة، إلا أن الإفراط في تناوله أو الاعتماد عليه فقط دون حمية صحية لخسارة الوزن بالشكل الصحي، قد يؤدي إلى أضرار صحية أهمها الإصابة بقرحة المعدة على المدى البعيد.

لذا يشترط لتناول الماء والليمون لخسارة الوزن، استشارة الطبيب في كيفية توظيفه ضمن رجيم صحي مناسبة لكل جسم على حدا وحالته الصحية، أما عن خسارة 16 كيلو جرام في الشهر، فهي مرتبطة بالوظائف الحيوية للجسم، عملية الأيض، كفاءة الجسم في التخلص من الدهون المتراكمة بالشكل السريع غير المبالغ، لعدم حدوث أي آثار جانبية أو رجوع الوزن أضعاف ما كان عليه في السابق.

وبناء على ما سبق فقد أكدت خبيرة التغذية أنه لا يمكن تأييد رجيم الماء والليمون لخسارة 16 كيلو جرام في الشهر، دون مراجعة الطبيب، عمل التحاليل اللازمة، تحديد المعايير الصحية لكل جسم لإنقاص الوزن، دون المبالغة في كمية الكيلو جرامات التي ستيم فقداناها.

فوائد الماء والليمون لإنقاص الوزن

واوضحت الدكتورة منى، أن توظيف مشروب الماء والليمون لخسارة الوزن ضمن رجيم صحي، دون الوقوف على عدد معين لخسارة الوزن في الشهر، يساعد على تحقيق الفوائد التالية:

يطرد مشروب الماء والليمون السموم المتراكمة بالجسم خلال خسارة الوزن.

يساعد على تحفيز عملية الأيض أثناء إنقاص الوزن بصفة عامة.

يعمل على إزالة الدهون المتراكمة لمنطقتي الخصر والبطن خلال فترة خسارة الوزن.

يجدد خلايا الجسم والبشرة، ما يمنع ترهلها خلال فقدان الوزن.

يقوي مناعة الجسم خلال خسارة الوزن.

يمنع الشعور بالإرهاق والتعب أثناء إنقاص الوزن.

يكبح مشروب الماء والليمون الشهية بجدارة، ما يساعد على خسارة الوزن دون معاناة.