يقتل طليقته طعناً بالسكين أمام طفلتهما

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل على قتل طليقته طعناً بالسكين أمام طفلتهما في مقهى بمدينة كيريكاليه التركية.

وقام الرجل بطعن طليقته إثر شجار وقع بينهما، حيث أظهر تسجيل مصور تداولته وسائل الإعلام التركية، المرأة وهي تتوسل إلى طليقها وتمسك برقبتها صارخة "لا أريد أن أموت" وكانت طفلتها التي تمسك بقميصها الغارق بالدماء تتوسل إلى أبيها قائلة "أرجوك لا تقتل أمي.. أمي لا تموتي".

وبدأت محاكمة الرجل الأسبوع الماضي بعد شهر من وقوع الجريمة.

وبرر المتهم جريمته أمام المحكمة قائلاً إنه قتل طليقته الذي انفصل عنها عام 2015 لأنها أهانته!

وطالب سياسيون ومشاهير بإنزال أشد العقوبات في حق المتهم.