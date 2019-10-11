محاربة الهالات السوداء بـ 5 خطوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعانب سيدة من كل 3 نساء في عالمنا العربي من الهالات السوداء، التي تعطي مظهرا متعبا للوجه، وتخفي جمال العيون.

فيما يلي 5 خطوات لمحاربة الحالات السوداء والتقليل منها، وفقا لما جاء في موقع "العربية":



1- تحديد أسباب ظهور هذه الهالات: قد يكون السبب النقص في ساعات النوم، العامل الوراثي، الإفراط في إنتاج الميلانين، ردة فعل البشرة على التعرّض للشمس، أو حتى الإفراط في استهلاك الملح.

2- أخذ الاحتياطات اللازمة لدى تنظيف بشرة محيط العينين: تتميّز بشرة محيط العينين بكونها المنطقة الأكثر حساسية في الوجه والجسم على السواء، ولذلك يجب الاهتمام بها بمستحضرات خاصة، قد نلجأ في بعض الأحيان إلى فرك العينين بقساوة لدى تنظيفها من الماكياج بهدف التخلّص من آثار الظلال والماسكارا ولكن القسوة في هذا المجال تُضعف البشرة الرقيقة لمحيط العينين، وتساهم في ظهور الهالات الداكنة.

الترطيب واختيار الكونسيلر المناسب: تساهم تغذية البشرة في الحفاظ على مظهرها الصحّي، ولذلك من الضروري اختيار كريم شديد الترطيب لمنطقة محيط العينين يعمل على تغذيتها ويقيها من ظهور الهالات الداكنة دون أن يكون كثيفاً.

من الضروري أيضاً الاهتمام باختيار الكونسيلر المناسب الذي يتمتع بصيغة كريميّة ومرطّبة لا تكون كثيفة جداً، كي تحافظ على ثباتها طوال اليوم ولا تستقرّ في التجاعيد الصغيرة المحيطة بالعينين.



4- اختيار وسائل العناية المناسبة: ينصح بالابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على الكحول أو أي آثار للعطور ممكن أن تزيد من تفاقم مشكلة الهالات الداكنة، واختيار مستحضرات عناية يوميّة تكون مناسبة لهذه المنطقة الحسّاسة وغنيّة بعناصر مرطّبة، بالفيتامينC، وبعناصر مهدّئة مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، وزبدة الشيّا.

5- اعتماد نظام حياة متوازن:

ينعكس نظام الحياة المتوازن بشكل أساسي على بشرة محيط العينين، فالنوم في ساعة منتظمة ولمدة 8 ساعات يومياً ضروريّ، هذا بالإضافة إلى اعتماد نظام غذائي متوازن غنيّ بالعناصر الضروريّة لصحة البشرة والجسم، والتي تساهم في الحفاظ على بشرة مشرقة والوقاية من ظهور الهالات الداكنة.

أضف إلى ذلك استهلاك الأطعمة الغنيّة بالبيتا كاروتين (جزر، بطيخ أصفر، سبانخ، مانغا، مشمش، بطاطا حلوة، فلفل ملوّن...) فهي غنيّة بمضادات الأكسدة المفيدة جداً لتقوية البشرات الحسّاسة والقضاء على الهالات الداكنة.