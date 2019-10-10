الرئيس الروسي يزور الإمارات الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث الرئيس الروسي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.