"سيلفي" تودي بحياة عروس و3 من أسرتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند، بحسب ما أفادت شرطة البلد، حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صوراً على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو (جنوباً)، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة المحلية.

وقال المصدر "كانوا يلتقطون صوراً ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فلم يسقط معهم ونجا".

وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون. ومن بين الضحايا تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

ولقي العام الماضي 259 شخصاً حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا فالولايات المتحدة وباكستان.