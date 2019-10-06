وفاة رضيع داخل زنزانة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي رضيع في زنزانة سجن ببريطانيا اثر اهمال المسؤولين عن السجن في ضواحي آشفورد في مقاطعة ميدلسكس جنوب غربي إنجلترا، كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية

وبدأت الشرطة البريطانية التحقيق في أسباب وفاة الرضيع الذي ولد أثناء أداء أمه فترة عقوبتها.

وكانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين للحالة التي كانت تمر بها السجينة.



وأكدت مديرة السجن، فيكي روبنسون، كما ذكرت "مترو"، أن رضيعاً مات في السجن، وأن المسؤولين في السجن قدموا الدعم للأم، مضيفة أن المسؤولين يقومون بتحقيق كامل بشأن الحادثة.

وقالت روبنسون: "نحن ندعم الأم خلال هذه الفترة العصيبة، ومشاعرنا معها ومع أسرتها، وتفكيرنا منصب على هذا القضية. نحن نجري مراجعة كاملة ونعمل مع جميع السلطات المعنية للتحقيق بما جرى".

وذكرت صحيفة "مترو" أن السلطات البريطانية تتعامل مع وفاة الرضيع داخل السجن على أنها "غير مبررة"، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الشرطة استدعت ضباط السجن، واحتجزتهم على ذمة التحقيق يوم وقوع الحادثة.

يذكر أن القانون البريطاني يسمح بأن تحتفظ الأم بأطفالها داخل السجن حتى يبلغوا 18 عاماً.