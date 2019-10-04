الكشف عن هوية خاطفي لبنانيين في تركيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخصين في بيروت، بجرم خطف لبنانيين في تركيا لقاء فدية، وكشف الرأس المدبر للعصابة. وجميعهم من الجنسية السورية؛ حيث جرى تزويد السلطات التركية بالمعلومات لتعمل على إجراء المقتضى القانوني.

وفي بيان لها، أوضحت «الأمن الداخلي»، أنه في 24 سبتمبر الماضي، تعرض المواطنان اللبنانيان (ج. أ) مواليد عام 1961، و(ع. م) مواليد عام 1975، للخطف، أثناء زيارتهما تركيا بقصد السياحة، من قبل أفراد عصابة مجهولة الهوية، وأطلق سراحهما بعد قبض فدية مالية مقدارها 24 مليون ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي)، في لبنان، وسلمت إلى الخاطفين في تركيا عبر مكاتب للصيرفة في لبنان وتركيا.

إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات، بحسب البيان، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية بين لبنان وتركيا، لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة. وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي تسلم الفدية، وهو المدعو (م. ع) مواليد عام 1989، سوري الجنسية، يعمل في محل للصيرفة عائد للمدعو (م. ق) مواليد عام 1982، أيضاً من الجنسية السورية.

أشار البيان إلى أنه في 27 سبتمبر، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت دوريات من الشعبة من توقيف المذكورين في محلة كورنيش المزرعة، في بيروت، وتم ضبط مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية (نحو 132 ألف دولار أميركي) بحوزتهما، من بينها قيمة الفدية، إضافة إلى مبلغ وقدره 34 ألف دولار أميركي، و1950 جنيهاً إسترلينياً، وشيكات مصرفية. وبالتحقيق مع المذكورين اعترفا بقبض قيمة الفدية المذكورة، لصالح أحد مكاتب الصيرفة التي يتعاملون معها في تركيا.

وقد تم توقيفهما بناء على إشارة القضاء المختص، وأعيدت قيمة الفدية إلى صاحبها، وضبطت باقي المبالغ المالية.