محمد بن زايد: ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لشعب الإمارات الغنجاز التاريخي بعودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالما إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية..نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول الى المريخ"

جاء ذلك عقب وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد 8 أيام من رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» في تمام الساعة 02:59 بتوقيت الإمارات.