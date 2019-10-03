محمد بن راشد: متفائلين بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للشعب الإماراتي الإنجاز التاريخي بوصول أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية وعودته سالما إلى الأرض.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحمد الله على وصول ابن الامارات هزاع المنصوري سالماً للأرض بعد أول رحلة لرائد فضاء عربي لمحطة الفضاء الدولية ... فخورين بالانجاز .. وفرحين بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها .. ومتفائلين بالطريق الجديد الذي فتحناه لأجيالنا نحو الفضاء".

جاء ذلك عقب وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد 8 أيام من رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» في تمام الساعة 02:59 بتوقيت الإمارات.