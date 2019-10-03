بالفيديو.. إغلاق "سويوز" وانطلاق رحلة عودة هزاع المنصوري إلى الوطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أغلق قبل قليل مدخل المركبة سويوز التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وزملاؤه استعداداً لانفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية، حيث ستكتمل هذه العملية عند الساعة 11:37 قبل الظهر بتوقيت الإمارات.

وقد ودّع المنصوري محطة الفضاء الدولية مع زملائه نك هايغ، وألكسي أوفشينين، في تمام الساعة 9:13 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات، ودخل إلى المركبة سويوز أم أس 12 في أول خطوة قبل إغلاقها والاستعداد للانطلاق إلى الأرض.

وكان رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قد نشر آخر صورة التقطها على متن محطة الفضاء الدولية، وهي لمدينته ليوا أثناء الليل، وعلق قائلاً: "من هنا بدأ كل شي، من كثبان ليوا في الربع الخالي. نظرت للغيوم وحلمت بأن أصبح طياراً، ونظرت للنجوم وحلمت بأن أصبح رائد فضاء. واليوم أنظر إليك يا وطني من الطرف الآخر وأحلم أن أعود إليك لأقبل ترابك الطاهر بعد أن شارفت المهمة على الإنتهاء. حلم بدأ من الصحراء أعانق به الفضاء".