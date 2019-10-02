يقتل ابنه بماء مغلي ليحرَّره من الشيطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل أب ابنه، البالغ من العمر ستة أعوام، بسكب ماء مغلي في حلقه، مدعياً أنه رأى شيطاناً داخله، وأراد تخليصه منه.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن بابلو مارتينيز (31 عاماً)، اعترف أمام المحققين، بتعذيب ابنه داخل منزلهما، بالقرب من مدينة توكسون بولاية أريزونا الأميركية.

وبرر جريمته بأنه لاحظ تصرفات شيطانية طرأت على ابنه، حيث وضع رأسه تحت ماء الصنبور لأكثر من 10 دقائق، ثم سكب الماء المغلي في حلقه، اعتقاداً منه أن الماء المغلي يدرأ الأرواح الشريرة.



واتهم الأب بجريمة القتل من الدرجة الأولى. ولاتزال إدارة شرطة توكسون تحقق في القضية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.