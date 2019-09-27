هزاع المنصوري ..المنظر الأجمل الذي شاهدته من الفضاء كان لدولة الإمارات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رد رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري خلال الاتصال المباشر من المحطة الدولية على الأسئلة المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي والحضور في مركز محمد بن راشد للفضاء.

واكد المنصوري أن منظر الأرض جميل جداً، ولكن المنظر الأجمل الذي شاهده من الفضاء كان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف المنصوري أنه يقوم رفقة زملائه على متن محطة الفضاء الدولية بتجارب علمية عدة على أجسامهم أو معدات معينة.

وقال المنصوري من يريد أن يصبح رائد فضاء يجب أن يحلم أولاً بذلك، وبعدها يضع الأهداف، ويسعى إلى التمييز في الدراسة والعمل من دون نسيان دور اللياقة الصحية والحصول على دعم الأهل.

وحول التوازن وانعدام الجاذبية قال المنصوري انها تجربة مميزة، حيث تشعر أنك في حلم، فبمجرد دفعة بسيطة تستطيع تغيير مكانك. وأن أول درس تعلمه كان طريقة الطيران في محطة الفضاء الدولية

وبخصوص الاكل في الفضاء قال أن المهمة صعبة قليلا، حيث يجب إضافة الماء إلى بعض الوجبات، ويجب تثبيته حتى الانتهاء منه لأن كل شيئ يطفو في الفضاء.

كما كشف المنصوري أن حجم رأسه تأثر بفعل انعدام الجاذبية واختلاف توزيع السوائل في الجسم.

وتوافدت جموع من المواطنين والمقيمين على اختلاف أعمارهم، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة البث المباشر الأول لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية، والتي وصل إليها أول من أمس، في مهمة فضائية تستغرق ثمانية أيام.