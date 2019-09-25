"طموح زايد يعانق الفضاء" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "يَومَ يصبح الحلم حقيقة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم "طموح زايد يعانق الفضاء" إلى جانب وسم "أول رائد فضاء إماراتي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وعبر المتابعون عن حماسهم لهذا اليوم الذي وصفوه بـ "المنتظر"، مشيرين إلى أنه يوم تاريخي بالنسبة لهم حيث يتحقق فيه حلم من أحلام الوطن. فقال أحد المتابعين: "اليوم هو يوم فخر واعتزاز، يوم تاريخي حيث ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء في مهمة تاريخية وحلم يتحقق!".

وقال آخر: "حدث تاريخي تُسطّره دولة الامارات العربية المتحدة اليوم ، احلام وطموحات بات على تحققها سويعات.. أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري باإذن الله سينطلق لمحطة الفضاء الدولية، ستحقق ما تمناهُ والدنا زايد رحمه الله، وستحمل معك آمالنا وطموحاتنا وأحلامنا للفضاء".

فيما عبر مغردون عن حماسهم لهذا اليوم الذي وجدوا فيه تحقيقا لأحلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقال أحد المغردين: "حلمك يا ابوي زايد تحول لواقع بطموح عيالك نم قرير العين يا ابوي و سيظل الفخر يقترن باسم الوطن وبيرتفع علم بلادي في الاعالي دايما".

وقال آخر: "حلم زايد يتحقق.. كنت اشوف المستحيل والحلم اللاواقعي الذهاب للفضاء.. والحين اشوف اللا مستحيل وتحقيق الحلم يحتاج لحركة لا للنوم العميق".

كما اعتبر مغردون أن الإمارات هي أرض الإنجازات والفرص وأنها أرض الخير الذي يعم على أبنائه، فقالت إحدى المغردات: "أرض الإنجازات والفرص والشغف الذي لا يخبو".

وقالت أخرى: "في مثل هذا اليوم التاريخي.. صباح الخير يا وطن الخير".



من جانبهم وصف مغردون هزاع المنصوري بـ "فخر الوطن"، معبرين له من خلال هذا عن فخرهم به، فقال أحد المغردين: "ليكن الله معك يا فكر الوطن ومحقق الأحلام".

وقال آخر: "استودعناكم الله وتردون للوطن بالسلامة ومرفوعين الراس يا فخر الوطن".

من جانب آخر تمنى المتابعون التوفيق لهزاع المنصوري في مهمته هذه، فقالت إحدى المتابعات: "أتمنى التوفيق للرائد #هزاع_المنصوري، أول رائد فضاء #إماراتي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية والتي ستبدأ مهمته الليلة."

وتبدأ اليوم الرحلة التاريخية لانطلاقة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، في مهمة هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والعالم العربي.