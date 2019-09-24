تذرف 50 "دمعة كريستالية" في اليوم

كشفت تقارير طبية في أرمينيا، عن معاناة امرأة من حالة مرضية نادرة تعرف بـ "دموع من الكريستال"

. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انه عندما تبكي ساتينيك كازاريان (22 عاماً) تذرف نحو 50 دمعة يومياً، تشبه البلورات الكريستالية بدلاً من الدموع الطبيعية، ما ترك العلماء في حيرة. وتعاني كازاريان، هذه الحالة منذ شهرين، وظنت في بداية الأمر أن غباراً أصاب عينها.

ولم يتمكن أطباء العيون من تشخيص حالتها الغريبة أو علاجها.

وقالت كازاريان "تحولت أيامي إلى جحيم، من شدة الألم".

وأضافت: "بعض الأطباء رفضوا تصديق حالتي، فيما وصف لي البعض قطرات عين ومضادات حيوية، فشلت في التخفيف من حدة المشكلة التي أعانيها". وأرسلت عينات من البلورات لتحليلها في وزارة الصحة، لتشخيص إصابتها.