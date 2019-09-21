لهذه الأسباب عليكم بالشمندر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استعرض موقع "ناتشرال نيوز" الطبي 10 فوائد للشمندر تشجع على اعتمادها كمصدر رئيس لمكافحة الأمراض على أنواعها جاءت على الشكل التالي:

تحسين الأداء الرياضي

ويتناول الرياضيون عصير الشمندر لتعزيز أدائهم، إذ يحسن العصير من تدفق الأكسجين، مما يضمن جهدا أقل للقلب والرئتين خلال الأنشطة الرياضية.

مضاد للالتهابات

ترتبط الالتهاب بحالات صحية معينة، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة. ويساعد الشمندر على تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط عملية الإشارة الالتهابية.

يساعد الهضم

الشمندر غني بالألياف، لذل فهو جيد لصحة الأمعاء. وبينما لا يتم هضم محتوى الألياف في المعدة والأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى القولون وتقوم بكتيريا الأمعاء "الجيدة" بتخميرها واستخدامها طعاما.

لصحة الدماغ

يرتبط انقطاع مسارات أكسيد النيتريك بالعديد من الأمراض الإدراكية، لذا، تعزز النترات الموجودة في الشمندر وظيفة المخ عن طريق تحسين تدفق الأكسجين.

وصحة القلب

الخضراوات، مثل الشمندر والجزر والسبانخ مليئة بمركبات تسمى النترات. إذ يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم. ويساعد أكسيد النيتريك في فتح الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

مضاد للسرطان

يمكن أن يساعد الشمندر في الحماية من السرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، ومحاربة الخلايا الضارة. ويعتقد أن مادة "بيتانين" في الشمندر أن لها خصائص مضادة للسرطان.

تقوية جهاز المناعة

الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة المناعة. وتشمل هذه المواد الغذائية النحاس والزنك والفيتامينات A وC.

لصحة العين

تلعب الأصباغ التي يحتويها الشمندر دورا مهما، إلى جانب الفواكه والخضراوات المليئة بالأصباغ المفيدة، في الحفاظ على صحة العين، وتسعم في تجنب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

حفظ الكبد

يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة والبيتين والحديد وفيتامين B وهي مغذيات تعزز صحة الكبد. وتساعد مادة البيتين في الشمندر الكبد على التخلص من السموم.

تحسين الدافع الجنسي

يمتاز الشمندر باحتوائه على عناصر معدنية أساسية لإنتاج الهرمونات الجنسية ومساعدة الذين يعانون من مشكل جنسية مختلفة.