"تآكل لحم" سيدة.. بعد زيارة لصالون تجميل

تعرضت زبونة إلى التهاب شديد في يدها بعد زيارة قامت بها لإحدى الصالونات في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأميركية، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جين شارب اضطرت للخضوع لعدد من العمليات الجراحية في يدها اليمنى لإزالة أنسجة تالفة أصابها الالتهاب بعد أن وضعت طلاء للأظافر أثناء زيارتها لاحدى الصالونات، حيث تعرضت يدها للتآكل.

ولاحظت جين أعراض الالتهاب بعد مرور أشهر على زيارتها للصالون، وبدأت تشعر بألم شديد في إبهامها، لدرجة جعلتها تعجز عن النوم.

وبعد زيارتها لإحدى المراكز الطبية، نصحها الأطباء بمراقبة الحالة نظرا لانتشار الورم والالتهاب في اليد اليمنى بالتزامن مع ظهور طفح جلدي أحمر.

من جانبه ردّ صالون التجميل على ادعاءات جين ببيان أشار فيه أن مركز التجميل خضع لفحص دقيق بعد حادثة جين، وأن الأدوات المستخدمة فيه تنظف بحسب اللوائح، التي تفرضها السلطات المعنية بالولايات المتحدة.