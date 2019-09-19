" قوات التحالف ": اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي و إرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ و مسير عن بعد أطلقته " الميليشيا " من محافظة الحديدة.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه تم تدمير الزورق المفخخ و الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي و طرق المواصلات البحرية و التجارة العالمية.

و شدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة و الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات و التي تهدد الأمن الإقليمي و الدولي.