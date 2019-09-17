صور مؤثرة تجمع أهم الفنانين مع أنفسهم ببداية مشوارهم

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، صوراً لأهم نجوم السينما المصرية، منهم عادل امام وشيريهان وحسين فهمي وميرفت أمين وإسعاد يونس وغيرهم، يجتمعون من خلالها بأنفسهم في مرحلة عمرية مبكرة في مشروع فني مؤثر.

وحملت هذه الصور عنوان "Throwback"، أو العودة بالزمن إلى الوراء. وهو مشروع أطلقه أحد مصممي الغرافيك المصريين، محمد جابر، وانشر انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المشروع، الذي أنجزه مصمم الغرافيك المصري محمد جابر، لقطات مؤثرة تظهر تأثير الزمن على بعض نجوم السينما المصرية. فقام بجمع كل فنان مع نفسه في بداية مشواره الفني في صورة واحدة، جامعاً فيها الماضي بالحاضر لجيل "العظماء" بحسب ما وصفهم صاحب المشروع.

واستغرق مشروع "Throwback" ما يقارب 3 أشهر حتى تمكن جابر من العثور على الصور المناسبة للفنانين في مراحل عمرية مختلفة.

واعتمد جابر في اختياره للممثلين على توافر الصور بجودة عالية وبألوان متناسقة، كما اعتمد على أساس تفاعلي بين الصورتين، وليس مجرد جمعها.

وحصد المشروع أصداء ايجابية وانتشاراً غير متوقع، حيث قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما على «إنستغرام»، بتداول هذه الصور على نطاق واسع.

كما قام بعض الفنانين من أصحاب هذه الصور بإعادة نشرها في حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة اسعاد يونس.