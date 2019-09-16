يفجر منزله في يوم زفاف ابنته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت الشرطة الأميركية إن مالك منزل بالقرب من مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، فجر منزله في يوم زفاف ابنته، وذلك بعدما عثرت على جثته تحت الأنقاض في وقت متأخر من مساء السبت.

وقالت السلطات إن الرجل شوهد وهو يقف أمام منزله قبل وقت قصير من الانفجار واندلاع النيران، وتلتهم المنزل بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشييتد برس الأميركية.

وأعلنت السلطات أن وفاة الرجل هي حادث انتحار.

وقال رئيس الشرطة روبرت باين إن المسؤولين ما زالوا يحققون في سبب الانفجار، لكن "يبدو أن الرجل فصل خط الغاز في الطابق السفلي من المنزل"، موضحاً أنه بالطبع لن يستغرق الأمر الكثير من الشرارة لينفجر المنزل".

وقال المسؤولون إن معظم أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل في ذلك الوقت لحضور حفل الزفاف.

وقالت الشرطة إنها ذهبت إلى المنزل من قبل بسب قضايا منزلية تتعلق بمرض عقلي.