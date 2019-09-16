تعرضت لركلة فتوقفت ذاكرتها عند 11 يونيو

تستيقظ الشابة الأمريكية رايلي هورنر، كل يوم، منذ ثلاثة أشهر، معتقدة أنه 11 يونيو الماضي، بعد تعرضها لركلة في رأسها، أدت إلى تلاشي ذاكرتها بالكامل، حتى إنها تنسى ما فعلت، أو الأشخاص الذين قابلتهم.

وقال الأطباء: إن دماغها توقف عند ذكريات الماضي، ويرفض التعامل مع أحداث جديدة.

بدأت متاعب رايلي هورنر بعد تعرضها لركلة في رأسها، وبعد نقلها إلى المستشفى قال الاطباء إنها أصيبت بارتجاج بسيط، وأرسلوها إلى المنزل مع عكازات.

ولم تُظهر الاختبارات أي نزيف في الدماغ، أو ورم أو أي شيء آخر خارج عن المألوف.

وتخشى والدة رايلي على مستقبلها، حيث يصعب عليها المواظبة على أي عمل، وتأمل أن تتمكن من العثور على طبيب يشخص الحالة بدقة، ويجد الحل المناسب.