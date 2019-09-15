الشاي.. خط دفاع أساسي للدماغ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدا للدماغ ويشكل خط دفاع مانع لحصول تدهور معرفي مرتبط بالعمر.

ويقول الباحثون إن استهلاك الشاي بانتظام، يمكن أن يكون اختيارا بسيطا لنمط الحياة ويعزز صحة الدماغ.

وفي الدراسة، طُلب من 30 بالغا، تجاوزت أعمارهم 60 عاما، المشاركة في مجموعة من الاختبارات المعرفية.

وقام الباحثون بقيادة فريق من الجامعة الوطنية في سنغافورة، بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للمتطوعين، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين احتسوا الشاي 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 عاما، لديهم أدمغة صحية بمعدل أكبر.

وقال الدكتور فنغ لي، الباحث الرئيس في الدراسة: "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ. كما أن تناول الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم الدماغ".

وقال الدكتور لي: "خذ مثال حركة المرور على الطرق كمثال - اعتبر مناطق الدماغ مثابة وجهات، في حين أن الروابط بين المناطق هي الطرق.عندما يكون نظام الطرق أفضل تنظيميا، تكون حركة المركبات والركاب أكثر كفاءة وتستهلك وقودا أقل. وبالمثل، عندما تكون الاتصالات بين مناطق المخ منظمة أكثر، يمكن إجراء معالجة المعلومات بكفاءة أكبر".

ويعتقد أن الدراسة شملت أيضا فريقا من جامعتي كامبريدج وإسيكس، وتعتبر الأولى من نوعها حيث لم تبحث دراسات أخرى في تأثير الشاي على شبكات الدماغ.