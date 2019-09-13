انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس" بعد ظهر يوم 15 سبتمبر

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء العمل بقرار "حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم "الاحد" 15 سبتمبر الجاري عند الساعة الثالثة عصرا.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي حيث تم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر وذلك بإستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الفعاليات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها منها تنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل وورش للتوعية بالقرار ومحاضرات تثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية المختلفة حول مخاطر الانهاك الحراري وكيفية الوقاية منه وطرق التعامل مع الحالات الطارئة وغيرها من الفعاليات وبلغات مختلفة.

وعززت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار حيث اتاحت لافراد المجتمع التواصل معها من خلال مركز الاتصال على الرقم 80060 للابلاغ عن أية حالة عمل خلال فترة الظهيرة ومتابعة البلاغات للتأكد منها.

وبموجب القرار تعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكامه بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وطبقت الوزارة آلية شفافة في تعاملها مع المنشات المخالفة حيث تعتمد هذه الآلية قيام المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع اثباتها بالصور ومن ثم التحقق من المخالفة قبل اقرارها فيما يحق للمنشأة المعنية التظلم خلال 30 يوما من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلبا مشفوعا بالمستندات تتم دراستها من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.