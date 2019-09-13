اللاعب المصري محمد النني متورط بقضية تحرش

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت عارضة أزياء تدعى بيرين جويني، صورة لرسائل تحرش مرسلة من اللاعب المصري محمد النني 27 عاما، الذي التحق ببكشتاش التركي قبل أسابيع، معارا من أرسنال الإنجليزي، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتورط النني في الفضيحة بعد أقل من شهر على انضمامه للفريق التركي، حيث قالت جويني عبر حسابها في موقع "انستغرام"، إنها تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة، لافتة النظر إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها، وتشير الصورة المنشورة إلى أن النني يسأل عن أحوال العارضة الشابة ويخبرها بأحواله..

ولم يدل اللاعب المصري، بأي تعليق للرد على هذه المزاعم.