اسراء غريب تتصدر "تويتر".. ومغردون يطالبون بأقصى العقوبات للقتلة

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم الفتاة الفلسطينية اسراء غريب، التي أشعل قتلها الشارع الفلسطيني والعربي عامة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اصدار النيابة العامة الفلسطينية، اليوم، تأكيدا بأن الفتاة ماتت نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضت له.

وأظهر المتابعون على "تويتر" تعاطفهم وحزنهم على ما تعرضت له اسراء غريب، داعين لها بالرحمة وأن ترقد روحها بسلام. فقال أحد المتابعين: "فلترقد روحك الطاهرة بسلام .. الحمدلله ظهر الحق وانتصر الله لها من أهلها اللي ظلموها".

وقالت أخرى: "اليوم آن لروحك أن ترتاح .. هذا جزاؤهم في الدنيا ولك معهم لقاء أمام الله.. الرحمة والسلام لروحك".

كما عبر متابعون عن سرورهم لظهور الحقيقة بعد أن كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، نتائج تحقيق النيابة العامة في القضية، مؤكدا أن اسراء تعرضت للضرب المبرح ما أدى بها إلى الموت، وهو ما يلغي صحة ادعاء العائلة بسقوط الضحية إسراء غريب من شرفة منزلها. فقال أحد المغردين: "#إسراء_غريب الحمدالله طلعت الحقيقة باقي اعدامهم وترتاح إسراء بقبرها".

وقال آخر: "الحمدلله ظهر الحقق! وعند الله تلتقي الخصوم ".

من جانبهم أشار متابعون إلى أن الحكم المتوجب اتخاذه بحق مرتبكي جريمة القتل هذه هو الإعدام أو السجن مدى الحياة، حيث طالبوا النيابة الفلسطينية بهذا. فقالت إحدى المغردات: "ياريت يكون حكم الإعدام أو سجن مدى الحياه خليهم عبره لمن يعتبر".

وقال آخر: "نطالب بأقسى وأقصى درجات العقوبة احقاقا للحق وإقامةً للعدالة ".

فيما طالب متابعون بمحاكمة ابنة عم ووالد اسراء غريب، لأنهما كانا اشتركا في هذه الجريمة. فقالت إحدى المتابعات: "وليش مااتحاكمت بنت عمها وابوها هم كمان شُركاء وجع ".

ومن جهة أخرى أبدى متابعون إعجابهم بموقف صديقات إسراء غريب، اللواتي كن بالنسبة لها أقرب من أهلها، وكان لهم الفضل بكشف الحقيقة. فقال أحد المغردين: "حبيت صديقاتها وكيف وقفوا معها وكشفوا حقيقة أهلها،نادر نلقى أصحاب قلوبهم نقية كذا وتوقف بوجه الدنيا كلها عشان تدافع عنا".

وقالت أخرى: "قد يكون أهلك قاتلوك والغريب منقذك!! شكراً لصديقات اسراء"

ومن جانب آخر أطلقت بعض المؤسسات النسوية وناشطون حقوقيون فلسطينيون وسم #فلسطينيات_نطالب_بقانون_حماية عقب حادثة قتل اسراء غريب، معتبرين ما حدث جريمة قتل ارتكبها أهلها، بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء غير آبهين بالقانون أو المجتمع، مشيرين إلى أن ما حدث قد يتكرر في حال لم يتم اتخاذ اجراءات حاسمة وصارمة بهذا الخصوص.