متسلقة أميركية تلقى مصرعها إثر سقوطها من جبل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقيت متسلقة جبال أميركية مصرعها إثر محاولتها بلوغ قمة منحدر «يوسمايت» الصخري الشهير بحدائق كاليفورنيا وسقوطها من ارتفاع 500 قدم.



وحسب المسؤولين بحدائق كاليفورنيا، كان الشوق للوصول إلى قمة جبل الجرانيت الذي يشبه نصف قبة سبباً في أن تلقى دنييل بيرنيت (29 عاماً)، مصرعها، ليصل بذلك عدد ضحايا محاولات التسلق 12 شخصاً منذ عام 1995.

ووفق المتحدث باسم الحديقة، فقد توفيت دانيل التي قدمت من مدينة ليك هفاسو بولاية أريزونا، قبل وصول حراس المتنزه، والحادث لا يزال قيد التحقيق، حسب "نيويورك تايمز" الأميركية.

وشهد المتنزه العشرات من عمليات البحث عن متسلقين حاولوا السير على خطى عالم الطبيعة جون مير، والمصور أنسيل أدامز، إلا أن بعضهم فقدوا الاتصال بذويهم بعد سقوطهم من ارتفاعات شاهقة. ويبلغ ارتفاع إحدى الصخور 8800 قدم فوق سطح البحر.

وعلى صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، كتبت شقيقة المتسلقة السابقة نيكول بيرنيت، تقول إن الفقيدة، التي كانت مديرة وسائل الإعلام الاجتماعي بمنتجع «هافاسو سبينغز» بولاية أريزونا، قد توفيت بالأمس بينما كانت تؤدي شيئاً طالما أحبته. وفي أبريل الماضي، نشرت دنييل صورة لها فوق قمة جبل عند غروب الشمس، لكنها لم توضح مكان التقاط الصورة.

وراعى المسؤولون عن متنزه حدائق كاليفورنيا الوطنية تثبيت ألواح خشبية على امتداد المنحدر الصخري يفصل بين كل لوح وآخر، مسافة 10 أمتار، ليتسنى للمتسلقين الحصول على قسط من الراحة.