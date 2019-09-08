استخراج ملاعق وشوك من أمعاء مريض

تمكن فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة من استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تشمل ملاعق وشوك، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل داخل أمعاء مريض.

ويبلغ المريض من العمر 20 عاماً، ويعاني من ضمور بالمخ، ووصل المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى الأم لفقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل الخاصة بها.

وبالفحص الطبي باستخدام المنظار والإشعات تبين وجود أجسام غريبة بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، وأجريت عملية استكشاف جراحي، وتم استخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة، وخرج المريض من العمليات وحالته مستقرة حالياً.