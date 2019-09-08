ينتقم من طليقته بقتل أبنائهما الأربعة شنقًا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام رجل من مدينة ديربان في جنوب إفريقيا بقتل أبنائه الأربعة شنقًا، بينما كانوا يستعدون للذهاب إلى المدرسة، وذلك انتقامًا من أمهم بعدما قدمت له إصدارًا من المحكمة يقضي بطلاقهما رسميًا.

وكشفت الشرطة أنها عثرت على جثث الأطفال الثلاثة مشنوقين داخل المنزل، بعد تلقيها بلاغًا من والدتهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيبوسيسو مبونجوزي 44 عامًا انتظر مغادرة طليقته إكسوليسيلي 42 عامًا لعملها، ثم أخذ ثلاثةً من أبنائه تتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى عشرة أعوام، وهم بملابس المدرسة، إلى المنزل ، وقام بشنقهم بأحزمة ملابسهما المدرسية حتى الموت.



ثم تحايل على الابنة الرابعة وتبلغ من العمر 16 عامًا، وهي ابنة طليقته؛ لأخذها من المدرسة، ثم شنقها وعلق جثتها على شجرة، و حاول الانتحار ولكن تم اعتقاله.