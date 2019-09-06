وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي روبرت موغابي، أول زعيم في زيمبابوي بعد الاستقلال، عن عمر ناهز 95 عاما، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، نقلا عن عائلته.

وأفادت المعلومات بأن موغابي توفي بعد صراع مع المرض، في سينغافورة حيث كان يتلقى العلاج.

وأطيح موغابي من السلطة بعد انقلاب عسكري في نوفمبر 2017، أنهى حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

ولد موغابي في عام 1924 في أسرة فقيرة، وأكمل دراسته الجامعية ليعمل مدرسا في بداية حياته، وتعرض للسجن بسبب نشاطه المناهض لنظام الحكم العنصري آنذاك.

شغل موغابي منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزب "زانو" في الانتخابات التي جرت عام 1980 حتى 1987 حيث تولى منصب الرئاسة دون منازع حتى العام 2017.