اسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من عمران باتجاه السعودية

المصدر: الرياض-وام

تمكنت قوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن " مساء اليوم من اعتراض و إسقاط طائرة بدون طيار /مسيرة/ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من /عمران/ في اليمن باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

و قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل مؤكدا أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية و أفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين و الأعيان المدنية.

و أكد المالكي مواصلة قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد و تدمير قدراتها و بكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.