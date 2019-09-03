رائدا الفضاء الإماراتيان يتوجان فترة تدريبهما في موسكو بنجاح

المصدر: دبي-وام

تمكن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري وسلطان النيادي رائد الفضاء البديل للمهمة نفسها من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح وذلك في مركز "يوري جاجارين" لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو.

استمرت الاختبارات يومين بدأت بتوجه الرواد لتحية المسؤولين بمركز التدريب قبل اختيار سيناريوهات الاختبار التي تكون في مظاريف مغلقة يقوم كل رائد فضاء بسحب واحد منها عشوائيا واستمرت الاختبارات أكثر من 6 ساعات يوميا لإختبار كل طاقم على حده.

تضمنت الاختبارات كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة ومحاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية /ISS/ ونظام الشحن الوظيفي /FGB/ ونظام إدارة البيانات إضافة إلى اختبار محاكاة المركبة الفضائية "سويوز" و التي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية .

و شملت الاختبارات النهائية كذلك محاكاة عدد من الحالات الطارئة للطاقم خلال عمليات الإطلاق والهبوط والالتحام وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية إضافة إلى كيفية التعامل مع التشغيل الزائف لمستشعر الهبوط ومشاكل نظام الدفع وانقطاع الاتصال وزيادة ثاني أكسيد الكربون خلال وجودهم على متن مركبة "سويوز".

وفي اختبار محاكاة الطوارئ في القسم الروسي على متن محطة الفضاء الدولية /ISS/ تمكن رواد الفضاء من اجتياز اختبار التعامل مع فشل جهاز الاتصالات ونظام إمدادات الأكسجين وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف أنظمة الكشف عن الحرائق، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه قال سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء : " فخورون بنجاح هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالاختبارات النهائية مما يؤكد أن أبناء الإمارات يستحقون إيمان القيادة الرشيدة بهم وبقدراتهم على النجاح في مواجهة التحديات في شتى القطاعات والتخصصات ".

و أضاف " أن مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تعد البداية لبناء منظومة متكاملة نهدف من خلالها استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء وتأهيل وتدريب المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين للمساهمة في إثراء المنطقة العربية بشكل خاص والمجتمع العلمي الدولي" .

و أشار إلى أن مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية ستفتح الطريق لمزيد من الرحلات الفضائية الإماراتية المأهولة التي ستسهم بشكل كبير في وضع خارطة مستقبلية لاستكشاف أعماق الفضاء.

و قال سالم حميد المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية و التقنية بمركز محمد بن راشد للفضاء مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء إن " الاختبارات التي خاضها رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تلخص كل مراحل التدريب في مركز "يوري جاجارين" بمدينة النجوم في موسكو على مهمة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية منذ بداية البرنامج.

و أضاف "المري" أن هذه الاختبارات أكدت جاهزيتهما للمهمة وعكست مدى استعدادهما للحالات الطارئة خلال رحلتي الانطلاق والعودة وأثناء التواجد على متن محطة الفضاء الدولية" موضحا أن "أعضاء لجنة الاختبارات أشادوا بالكفاءة المهنية والمعرفة النظرية الراسخة والمهارات العملية التي يمتلكها الطاقمان الرئيس والبديل لمهمة الـ 25 من سبتمبر.