محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا تهم الوطن والمواطن

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و تبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية حول عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن و المواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والعمل على تعزيز المكتسبات وتحقيق التطلعات نحو المستقبل المنشود في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر مجلس قصر البحرسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ووزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين في الدولة و المواطنين.