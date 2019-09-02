ديك يقتل امرأة في أستراليا

تسبب ديك في قتل إمرأة مسنة في أثناء قيامها بجمع البيض بمزرعتها بجنوب أستراليا، وفقا لما ذكره طبيب اليوم الإثنين.

وقال روجر بيارد،استاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد في في تقرير طبي إن المرأة 76 عاما توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها فى أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة،وسقوطها على الأرض.

وأضاف بيارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بى سى) إنه من المهم إدراك خطورة تمدد الأوردة (دوالى الساقين) وقال: إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين.

وكان بيارد قد نشر دراسة مؤخرا فى مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.