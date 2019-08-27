قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

المصدر: الرياض -وام

تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله .. إن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل .. مشيرا إلى أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.