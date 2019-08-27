بالفيديو.. تامر أمين يعود لـ"الشاشة" ويعتذر

المصدر: مروة سليم – دبي

ظهر الإعلامي تامر أمين على الهواء، خلال حلقة أمس، من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار" المصرية، وذلك بعدما وفق أوضاعه واستوفى كل الأوراق اللازمة لمزاولة مهنة الإعلام، واستخرج تصريحاً من نقابة الإعلاميين، صباح اليوم، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، بمنعه من الظهور على الشاشة.

وقال أمين في بداية الحلقة "أنا عمري ما تكبرت أو اتكسفت إني أعتذر لما أحس إني أخطأت، وتربيت على أن الاعتذار شيمة الرجال، وأنا مغلطتش، لكن لو حد زعل مني زي المجلس القومي فأنا آسف".

وتطرق "أمين"، إلى شكوى المجلس القومي للمرأة ضده، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني.

وأضاف متحدثاً عن الحلقة المثيرة للجدل التي استضاف فيها رانيا علواني: "الحلقة كانت كوميدية وعملتها فانتازيا مع الضيفة، وفي النهاية قلنا إننا بنحترم رانيا كرمز للمرأة النجاحة ونقدر الزوج اللي بيدعم زوجته".

وتابع: "لو المشاهد وصلته الرسالة غلط يبقى العيب في المرسل، عذراً وعفواً وأتمنى تسامحوني لأني بحترم كل الناس".

قال الإعلامي تامر أمين، في تصريحات صحفية، إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أبلغه، في اتصال هاتفي، بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

وتوجه الإعلامي تامر أمين، قبل الظهور على الهواء عبر الصحافة المصرية الإلكترونية، نقابة الإعلاميين على سرعة إصدار التصريح، مضيفا: "بناء على هذا التصريح، وبعد توفيق الأوضاع، سأقدم حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، في الثامنة مساء".

وكان أمين قد تقدم بأوراقه، لنقابة الإعلاميين صباح أمس للحصول على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي بمقر النقابة.

من جانبها نقلت صحيفة الوطن المصرية عن الإعلامي تامر أمين قوله" إنه يحترم القانون ويلتزم بمعايير ميثاق الشرف الإعلامي، وإنه فور علمه بضرورة تقنين أوضاعه مع النقابة كان حريص على تقديم الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة والحصول على تصريح مزاولة المهنة، مشيدا بأداء القائمين على المنظومة الإعلامية".

يذكر أنه تم ايقاف الإعلامي المصري تامر أمين الأول من أمس، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة بناء على القانون رقم 93 لسنه 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2، 19 من قانون النقابة المشار إليه.