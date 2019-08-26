"الصحة" السعودية تنشر نصائح مهمة للحصول على نوم صحي

قدمت وزارة الصحة السعودية عدداً من النصائح "المھمة"، ممن يعانون من الأرق ويواجھون صعوبة في النوم، مشددة على تجنب تناول المنبھات والابتعاد عن الحواسب والھواتف الذكیة.
تجنب المنبھات: مثل القھوة والشاي (قبل النوم بـ 4 -6 ساعات)
ھیئ غرفة نومك: فالغرفة الھادئة والسرير المريح يساعدان على نوم ھادئ
ابتعد عن الأجھزة: اترك الحاسب الآلي والتلفاز والجوال خارج غرفة نومك
اخلق عادة: فاتباع عادة روتینیة قبل النوم يساعد على النوم سريعاً
نظم نومك: وضع جدول منتظم للنوم يساعدك على نوم أفضل
العشاء المبكر: ً تجنب الأكل قبل النوم مباشرة
النشاط البدني: احرص على ممارسة الرياضة يومیاً
استشارة الطبیب: حثت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم على استشارة الطبیب فوراً