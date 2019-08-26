"الصحة" السعودية تنشر نصائح مهمة للحصول على نوم صحي

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قدمت وزارة الصحة السعودية عدداً من النصائح "المھمة"، ممن يعانون من الأرق ويواجھون صعوبة في النوم، مشددة على تجنب تناول المنبھات والابتعاد عن الحواسب والھواتف الذكیة.

تجنب المنبھات: مثل القھوة والشاي (قبل النوم بـ 4 -6 ساعات)

ھیئ غرفة نومك: فالغرفة الھادئة والسرير المريح يساعدان على نوم ھادئ

ابتعد عن الأجھزة: اترك الحاسب الآلي والتلفاز والجوال خارج غرفة نومك

اخلق عادة: فاتباع عادة روتینیة قبل النوم يساعد على النوم سريعاً

نظم نومك: وضع جدول منتظم للنوم يساعدك على نوم أفضل

العشاء المبكر: ً تجنب الأكل قبل النوم مباشرة

النشاط البدني: احرص على ممارسة الرياضة يومیاً

استشارة الطبیب: حثت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أرق مزمن أو اضطرابات في النوم على استشارة الطبیب فوراً

طباعة
أعلى