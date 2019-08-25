تحذير صحي من خطأ شائع عند شوي اللحوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذر بعض خبراء التغذية من خلا بحث نشرته جامعة أميركية من شوي اللحوم عند درجة حرارة عالية حيث تتحول الأحماض الأمينية والسكريات والكرياتين إلى مواد ضارة، ما يشكل عناصر مسرطنة.

ويشير الخبراء أن خطر الإصابة بمرض السرطان يتضاعف إذا كان شوي اللحوم على آلات الشواء الكهربائية أو الفحم.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة العالية في طهو اللحوم بشكل عام تساهم في رفع خطر الإصابة بالسرطان، وأرجعوا ذلك انه عندما تتساقط الدهون الذائبة من اللحم على النار محدثة لهبا متطايرا ودخانا منبعثا، فإن ذلك يؤدي إلى تصاعد الهيدروكربونات التي تلتصق باللحوم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ونصح الخبراء بنقع اللحم قبل شوية في الماء وطهوه في درجات حرارة منخفضة، والحرص أثناء الشوي على توجيه اللهب والدخان بعيدا قدر الإمكان، بحيث لا يتخلل اللحم.

كما ينصح الخبراء برفع حامل الشواء لتجنب احتراق اللحم باللهب، وكذلك تقليل كمية الدهون في اللحم التي يؤدي ذوبانها عادة إلى الكثير من الدخان الضار بالصحة.