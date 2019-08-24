ارتكاب أول جريمة في الفضاء.. وناسا تحقق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت تقارير صحافية بأن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تحقق في مزاعم بأن رائدة فضاء اخترقت الحساب البنكي لشريكتها، التي انفصلت عنها، خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، فيما قد يكون أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن "آن مكلين" أقرت، بدخول الحساب البنكي الكترونيا من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة.

من جهة ثانية أشارت تقارير الى أن شريكتها المنفصلة عنها، سومر ووردن، تقدمت بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وأخبرت رائدة الفضاء صحيفة نيويورك تايمز من خلال محامٍ أنها كانت تتأكد فقط من أن الوضع المالي للعائلة على ما يرام، وأن هناك ما يكفي من المال لدفع الفواتير والعناية بابنهما، الذي كانتا تربيانه سويا قبل الانفصال.