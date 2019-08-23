تعرف الى .. الدول التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمنح بعض الدول الجنسية للأطفال الذين يولدون على أرضها أو في النطاق الجوي التابع لها أو في الطائرة التابعة لخطوطها الجوية، فتكون الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من أبرز الدولة المانحة للجنسية بتلك الطريقة، حيث يتم تسجيل ميلاد الطفل حسب الموقع الجغرافي فإذا كان داخل حدود أرض الدولة أو في أجوائها أو على متن طائرتها فيتم منحه الجنسية، فيقوم في تلك الحالة كابتن الطائرة بتحرير نموذج فيه إثبات حالة الولادة، حيث تطبق تلك البلاد اتفاقيات الأمم المتحدة للحد من أعداد منعدمي الجنسية حول العالم ولذلك تمنح حق الجنسية لكل من وُلد في أجوائها أو داخل طائرات خطوط الطيران التابعة لها.

فيما تعمل ادارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجدية لإنهاء منح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على أراضي الولايات المتحدة، من غير أبناء المواطنين.

وخص ترامب بالذكر أبناء المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضي البلاد، وقال: "نحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية شديدة.. إنهم يتخطون الحدود وينجبون". وتابع الرئيس الأمريكي ساخرا: "..مبروك، فقد أصبح المولود الجديد مواطنا أمريكيا.. بصراحة إنه أمر مثير للسخرية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته القوية بوقف منح الجنسية توافقا مع الولادة على أراضي البلاد، إذ صرح أواخر عام 2018 أنه سيوقع قرارا تنفيذيا بذلك، في حين حذر خبراء من تعارض هذا القرار مع دستور الولايات المتحدة.

إليكم قائمة بالدول التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها:

الأرجنتين

أنتيغوا وبربودا

فنزويلا

بوليفيا

غرينادا

البرازيل

غواتيمالا

دومينيكا

غيانا

جمهورية الدومينيكان

هندوراس

ماليزيا

ليسوتو

كولومبيا

كندا

نيكاراغوا

المكسيك

بنما

بيرو

باكستان

باراغواي

سانت كريستوفر ونيفيس

سانت لوسيا

السلفادور

سانت فنسنت وجزر غرينادين

شيلي

فيجي

أوروغواي

الولايات المتحدة الأمريكية

جامايكا

إكوادور

ترينيداد وتوباغو

بليز

بربادوس

الدول الاوروبية

لا يوجد أي بلد أوروبي يقوم بمنح الجنسية للأطفال المولدين على أراضيه، ويعود السبب إلى الرغبة في الحفاظ على الجذور العرقية.فعلى سبيل المثال، ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الفرنسية، يجب عليه أن يبلغ سن 18، ويقيم في البلد 5 سنوات على الأقل، وأن يكون ولد فيها.بينما ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يعيش في ألمانيا 8 سنوات.

وبالنسبة لإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبريطانيا، يمكن للطفل الحصول على الجنسية فقط في حالة ولادته على أراضي إحدى هذه الدول بالإضافة إلى أن يكون أحد الوالدين أيضا ولد على أراضي هذه البلاد.

بينما تمتلك الدنمارك أكثر الشروط تعقيدا، حيث من أجل الحصول على الجنسية .