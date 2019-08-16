هذا الشهر من 2019 هو الأكثر حرارة على مدار 140 عاما

المصدر: واشنطن-وام

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية "ناوا" اليوم أن شهر يوليو 2019 كان أشد الشهور حرارة على الإطلاق إذ تعرضت أجزاء كثيرة من الكوكب لمستويات حرارة غير مسبوقة.

وأوضحت أن متوسط درجة الحرارة العالمية في يوليو الماضي زاد بمقدار 71ر1 درجة فهرنهايت أعلى من متوسط درجات الحرارة المسجلة في القرن الـ"20" البالغة 4ر60 درجة ما جعل شهر يوليو أكثر درجة حرارة على مدار 140 عاما .

ولفت إلى أن عددا من المناطق في العالم كانت خلال العام الحالي الأكثر سخونة من بينها أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا والنصف الجنوبي من إفريقيا وأجزاء من غرب المحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي والمحيط الأطلسي".