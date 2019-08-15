أمازون تتبرع بمنتجات غير مباعة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة أمازون عن برنامج جديد، يسمى (FBA Donations)، في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة للتبرع بالمنتجات غير المباعة أو غير المرغوب فيها من قبل بائعي منصتها الخارجيين بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات.

ويتبرع البرنامج بمئات الآلاف من المنتجات التي لم يتمكن البائعون من بيعها إلى مؤسسات غير ربحية في الولايات المتحدة الاميركية، ومؤسسات خيرية في المملكة المتحدة.

ومن المفترض، بدءاً من الأول من سبتمبر أن يصبح برنامج التبرع هو الخيار الافتراضي لجميع البائعين عندما يختارون التخلص من منتجاتهم غير المباعة أو غير المرغوب فيها المخزنة في مستودعات أمازون عبر هذين البلدين، ويمكن للبائعين إلغاء الاشتراك في البرنامج إذا أرادوا ذلك.

وتهدف أمازون من خلال برنامج التبرعات الجديد إلى تقليل كمية المنتجات المخزنة التي يجب تفريغها من مستودعات أمازون، ومساعدة البيئة، واستخدام المنتجات المهدرة بطريقة أخرى.