تفقد إحدى عينيها بسبب "الميكروويف"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت فتاة بريطانية إلى فقد إحدى عينيها بسبب الاستخدام الخاطئ للميكروويف، وذلك كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيثاني روسر "22 عاماً"، كانت تعد وجبة الإفطار حيث انفجرت بيضة في عينها بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها، حيث أحرقت الجانب الأيمن من وجهها وتسبب في فقدانها البصر في عينها اليمنى.

ووضعت روسر البيض في غلاية وغمرته بالمياه ورشت عليه بعض الملح ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق، وذلك وفق تعليمات قرأتها عبر الإنترنت تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة تكون آمنة، لكنها فوجئت بانفجار البيضة في وجهها.

وأوضحت روسر أنها قرأت في احدى المواقع أنها يمكنها غلي البيض في الميكروويف لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق، موضحة أنها أخرجت البيض من الميكروويف بعد 6 دقائق.

وقالت "بينما كنت أنظر في الغلاية لمعرفة ما إذا كان البيض قد نضج أما لا، انفجرت واحدة فجأة في وجهي".

وكانت روسر في البيت بمفردها حين وقعت الحادثة، ولم يتمكن الأطباء من انقاذ عينها.