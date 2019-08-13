بقرة تدهس طفلا أثناء ذبحها في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، أمس، إثر سقوطه أسفل أقدام بقرة فيما دهست البقرة طفلة أخرى وتسببت في سقوط حائط فوق صاحبها، أثناء قيام الأسرة بذبحها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية في مصر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغا بمصرع طفل 7 أعوام، بعدما تعرض للدهس في البطن أسفل أقدام بقرة أثناء ذبحها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما تسبب هياج البقرة بدهسها لابنة عم الطفل المتوفي 11 عاماً، ثم اصطدمت البقرة بحائط حيث تسببت في سقوطه فوق والد الطفل.

ونقلت الطفلة وعمها إلى مستشفى حكومي بالقرية المصرية حيث تقرر دخول الرجل غرفة العناية المركزة نظرا لخطورة حالته.