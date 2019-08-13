شاب يحرق والده في الإسكندرية



أقدم ابن على حرق والده انتقاماً منه لرفضه دخول إحدى صديقاته منزلهم في منطقة الحضرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مديرية أمن الإسكندرية تلقَّت إخطاراً بورود بلاغ لقسم شرطة الحضرة يفيد بإشعال شاب النيران في والده، لاعتراضه على وجود فتاة برفقته في الشقة محل سكنهم، حيث تبيَّن قيام المتهم 37 عاماً، بسكب "بنزين" على جسد والده وإشعال النيران به، عقب مشادة كلامية بينهما تعدى على أثرها الأب على نجله بالضرب، بعد اصطحابه فتاة في الشقة.

وأفاد الكشف الطي أن المجنى عليه مصاب بنسبة حروق 85% في الوجه والساقين والقدمين والصدر والبطن، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي لإسعافه، وحالته متأخرة.