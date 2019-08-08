تبرع بجثمان والدته فاكتشف استخدامه في" المتفجرات"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبرع رجل أمريكي بجثة والدته للمساهمة في أبحاث طبية وعلمية، لكنه اكتشف فيما بعد أن الجثة استُخدمت في اختبار لقياس تأثير المتفجرات.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " أن قضية رفعت على مركز للموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، بعد أن دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المركز في 2014 وعثر على مئات بقايا أعضاء أجسام بشرية في حالة بشعة مهملة هناك.

واتهم المركز، قبل إغلاقه، ببيع أعضاء بشرية بطريقة غير قانونية، ومخالفة لرغبات المتبرعين.

وكان جيم ستوفر من بين المدعين الذين قاضوا المركز، وقال إنه تبرع بجثمان أمه ظنا منه أنه سيستخدم في أبحاث مرض الزهايمر، الذي كانت مصابة به.لكنه اكتشف لاحقا أن الجيش الأمريكي استخدم الجثمان في اختبار تأثير المتفجرات.

وأضاف أنه عند استيفاء طلب التبرع في المركز، أكد كتابة رفضه استخدام الجثمان في اختبارات المتفجرات.